Den Chaplin 100 uur non-stop open 18 mei 2018

02u30 0

Het Winkelse jeugdhuis Den Chaplin op de hoek van de Gullegemsestraat en de Kortrijksestraat hield hun café liefst 100 uur aan een stuk open tijdens hun verlengde 'Charlie on the Farm'-weekend. Dat was het knappe werk van de vernieuwde bestuursploeg met voorzitter Thomas Gesquiere en de bestuursleden Paulien D'Hondt, Nele Demets, Silke Vandromme, Jeroen Dewitte, Bert Sohier, Martijn Laflere en Louis Lecouttere (niet op de foto).





(VGGS)