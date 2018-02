Deelname aan Statiegeldalliantie? 16 februari 2018

Sien Jacques (sp.a- Groen) vroeg burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) of Ledegem ook zal instappen in de 'Statiegeldalliantie', de organisatie die de vraag naar de heffing van statiegeld op plastic drankflessen en blikjes wil voorleggen aan de overheid. Burgemeester Dochy stelde dat het al dan niet deelnemen van Ledegem weinig verschil zal maken in die kwestie. "Het is wel de bedoeling om die vraag in het schepencollege te bespreken".





(VGGS)