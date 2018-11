De Mandel renoveert huurwoningen 20 november 2018

02u26 0

De Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel sloopt acht verouderde panden aan de Cardijnlaan en de Oostlaan om er tien nieuwe huurwoningen te bouwen. "De Mandel stelde vorig jaar Architectenbureau Vaneeckhout aan als ontwerper na een architectuurwedstrijd en dat in samenspraak met onze gemeente", schetst schepen van Wonen Geert Dessein (CD&V/VD). "In de Cardijnlaan worden vier woningen vervangen door evenveel huizen met twee slaapkamers onder dak. In de Oostlaan werd geopteerd om drie gelijkvloerse entiteiten te voorzien met een slaapkamer en daarboven drie duplexen met twee slaapkamers. Die gelijkvloerse woningen zijn een antwoord op vragen van senioren of minder mobiele kandidaat-huurders".





Alle huurders van de oude woningen kregen vorig jaar bezoek van De Mandel en huizen nu in een andere sociale huurwoning. "Het is de bedoeling om zoveel mogelijk bestaande materialen van de huizen opnieuw te gebruiken. De bouw van de woningen is gepland voor eind 2019" besluit Dessein.





(VGGS)