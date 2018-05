De Kapelse Duivels palmen 'De Meerhoek' in voor WK-matchen 26 mei 2018

02u38 0 Ledegem "De Meerhoek" aan de Zuidhoekstraat wordt tijdens de komende WK-matchen van de Belgen omgetoverd tot een heuse voetbaltempel. "We staan 100% borg voor een top-ambiance in onze zaal" stellen de vier Kapelse Duivels onomwonden.

"Elke match bij ons wordt een voetbalfeest dat de fans niet snel zullen vergeten", vertelt het organiserend kwartet Nadine Witdouck, Maarten Dutry, Wouter Dekyvere en Ruben Cottyn. "Zo "krijgt" de zaal echt kunstgras mee terwijl het reuzescherm van 15 m² zeker voor een "voetbalarena-sfeer" zal zorgen.





Er zijn zowel zit- als staanplaatsen voorzien en wie dat wil, kan ook vanop het balkon de match volgen. Elke match krijgen we minstens één ex-Rode Duivel over de vloer. Wie dat wordt, kan je vooraf ontdekken via onze Facebookpagina "De Meerhoek supportert mee". Om het voor iedereen gemakkelijk te maken, kozen we voor een all-informule die vijf uur duurt voor alle gewone dranken (incluis wijnen) en drie uur voor frietjes en saus met snacks bij frituur Kris Snauwaert".





Een ticket voor één match kost in voorverkoop 30 euro en aan de deur 35 euro. Een abonnement voor de drie matchen kost 80 euro.





Het festijn start telkens één uur voor de wedstrijd. De match op zaterdag tegen Tunesië wordt een "Gezinsduivelsdag" waarbij kinderen tot 12 jaar binnen kunnen voor 10 euro. Zij worden ge-schminkt en kunnen ook ravotten op het buitenspeelplein. Kaarten zijn te bekomen bij de vier Kapelse Duivels of telefonisch op 0477/37.47.75. (VGGS)