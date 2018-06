De bloemetjes buitenzetten 15 juni 2018

Het Ledegemse gemeentebestuur pakt uit met een bebloemingswedstrijd. Iedereen kan deelnemen en zich inschrijven voor een van de categorieën voortuin, gevelversiering of hoevetuin. Enige voorwaarde is dat het groen of de bloemen zichtbaar zijn van op de openbare weg. Deelnemen kan door inschrijving tegen 29 juni via suzan.lezy@ledegem.be of bellen naar 056/89.48.62. (VGGS)