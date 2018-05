Cultuurtrofee 2018 voor Rik Decock 25 mei 2018

Voorzitter van de plaatselijke Davidsfonds-afdeling Rik Decock (63) is de winnaar van de cultuurtrofee 2018. Een anonieme jury, bijgestaan door de cultuurbeleidscoördinator Eva Demeyer, koos hem uit de 12 kandidaten die door de Ledegemse verenigingen ingezonden werden. Rik is sinds 2002 voorzitter, maar al 42 jaar heel actief in de plaatselijke bestuursploeg. Hij bezorgde de vereniging onder meer een eigen Zapkrant, de Kapelse Kroegentocht en stond mee aan de geboortewieg van het monument rond 150 jaar Winkel Koerse. Rik kreeg de prijs in de vorm van een keramiek van Tjok Dessauvage van burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) en schepen van Cultuur Bart Ryde (CD&V/VD).





(VGGS)