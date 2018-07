Cirque Magique wordt (nog) groter DAGJE LANGER DANCEFESTIVAL ÉN CHILL AREA MET ZWEMBAD VALENTIJN DUMOULEIN

26 juli 2018

02u32 0 Ledegem Geen festival groeide de voorbije jaren sneller dan Cirque Magique. Het kleurrijke dancefestival lokte bij de eerste editie 4.000 toeschouwers, vorig jaar waren er dat al 13.000. Voor de vierde editie op 3, 4 en 5 augustus liggen de verwachtingen nog hoger. Daarom start het feest dit jaar één dag vroeger, op vrijdag.

Toen organisator Dries Claeys in 2015 op zoek ging naar een locatie voor de eerste editie van Cirque Magique kwam hij in Ledegem terecht. Niet meteen een evidente plaats voor een hip en trendy evenement, maar de keuze was bewust. "Ik was ervan overtuigd dat er in Zuid-West-Vlaanderen ruimte én potentieel was om een nieuw festival te organiseren", blikt hij terug. "Ik geloofde rotsvast in het concept dat ik voor ogen had. Die eerste editie leverde ons meteen de titel van Best Breakthrough Festival op de Red Bull Elektropedia Awards op en daarna deed mond-tot-mondreclame de rest. Het festival groeide jaar na jaar, al kregen we dat uiteraard niet in onze schoot geworpen. We steken telkens opnieuw enorm veel tijd in de organisatie, inkleding en line-up. Beleving staat centraal en de mensen weten dat ze hier voor een unieke ervaring terechtkunnen. Ze stappen hier binnen in een magisch universum vol eigenaardige wezens en dat vertaalt zich niet alleen in de podia, maar ook in de animatie en decorstukken. Alle details moeten kloppen."





Extra budget

Ook dit jaar steken de drie podia- Imaginarium, Kaleidoscope en Circodrome- weer in een circusjasje.





Daar komen in drie dagen tijd 61 deejays uit de (inter)nationale scene sets spelen. Uitblinkers zijn Jaydee, Sven Väth, Monika Kruse, DJ Ghost, Miss Kittin en Sven Van Hees. "We hebben dit jaar extra budget vrijgemaakt", vertelt Dries. "Een bewuste keuze, want we streven ernaar 16.000 bezoekers te ontvangen. Dat doe je door te investeren in je programma, maar ook in het randgebeuren. Zo komt er dit jaar een chill area bij, een plaats waar we uitpakken met ligzetels, zwembad en een sauna. Het festivalterrein zelf vergroten we ook een beetje, zodat we alles wat ruimer kunnen schikken en het publiek wat meer plaats heeft."Vorig jaar konden enthousiaste festivalgangers al terecht op een preparty op de camping. Dit jaar verhuist het hele gebeuren naar het hoofdterrein. "We kozen ervoor om de grote tent op de festivalweide al open te stellen", weet Dries. "Je kan er vrijdag al vanaf 16 uur terecht." Op zondag is er wederom Kids Magique. "Kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen er tussen 12 en 18 uur gratis terecht voor circusworkshops", aldus Dries.De ticketverkoop gaan vlot over de toonbank, maar kaarten zijn voorlopig nog te verkrijgen via www.cirquemagique.eu.