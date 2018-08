Cirque Magique neemt maatregelen tegen hitte 02 augustus 2018

Dancefestival Cirque Magique is dit weekend aan zijn vierde editie toe.





Omdat er temperaturen van dertig graden en hoger verwacht worden neemt de organisatie nu extra maatregelen.





Zo zal er gekoeld tapwater aan een gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn. Er is plat en bruiswater van de tap verkrijgbaar aan de bar met een hervulbare fles die bezoekers er kunnen kopen. Er komen ook vernevelaars om wat koelte te brengen en er is zowel op de camping als op het festival een zwembad voorzien.





De organisatie deelt ook gratis zonnecrème uit. Tijdens de duur van het festival is er geen verkeer in de Sint-Pieterstraat toegelaten, uitzonderlijk plaatselijk verkeer tussen het kruispunt van de Industrieweg en het kruispunt van de Boomlandstraat.





Op vrijdag en maandag kan het ook erg druk zijn in de Soldatenstraat, waar de parking voor de camping zich bevindt. (VDI)