Chauffeurs gezocht voor vervoersdienst 21 augustus 2018

De Ledegemse vrijwillersdienst Leonah is druk op zoek naar nieuwe chauffeurs om het team te versterken. Momenteel zijn er zeventien chauffeurs beschikbaar die op regelmatige basis één of meerdere ritten uitvoeren. Toch blijven de aanvragen groter dan het aanbod. Het is de bedoeling om gepensioneerde mensen, minder mobiele mensen en mensen met een beperking uit de gemeente te vervoeren naar onder meer het ziekenhuis, de kapper, een kaartnamiddag, en dergelijke meer. Er is een kleine vergoeding voorzien en uiteraard is de verzekering van de chauffeurs in orde. Alle informatie via het e-mailadres vrijwilligers@ocmwledegem.be of via het telefoonnummer 056/89.48.17. (VGGS)