Charlie gaat elke dag naar Rusland

15 juni 2018

Het Winkelse jeugdhuis Den Chaplin, op de hoek van de Gullegemsestraat en de Kortrijksestraat, is helemaal klaar voor het WK voetbal. "We gaan er prat op dat we straks bijna alle matchen live op ons groot scherm zullen uitzenden" weet voorzitter Thomas Ghesquiere. "Dus niet alleen die van onze Rode Duivels maar ook alle andere teams kunnen bij ons aangemoedigd worden. Tijdens de matchen van "de onzen" pakken we uit met speciale "bier"-acties. Bij de match tegen Panama worden de pintjes bij elk doelpunt van de Belgen 10 cent goedkoper. Tegen Tunesië kost "een meter bier" 12 euro terwijl we tegen de Engelsen pinten serveren aan 1 euro. Uiteraard is ons lokaal zowel binnen als buiten volledig in de Belgische kleuren getint". (VGGS)