Caroline Seynhaeve trekt sp.a lijst 20 april 2018

De Ledegemse sp.a gaat op 14 oktober alleen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Het kartel met Groen, dat in 2012 ontstond, leverde toen niet het verwachte resultaat op. Waar sp.a in 2006 nog 5 van de 21 zetels behaalde, strandde de kartelpartij op maar 3 zetels. Nu hebben ze besloten om elk weer hun eigen weg te gaan. Caroline Seynhaeve (53), die na het overlijden van Moreen Dewolf twee jaar terug fractieleidster werd van sp.a-Groen in de gemeenteraad, zal de lijst trekken. (VGGS)