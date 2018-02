Capellehof krijgt tweede leven DAGCENTRUM EN BUURTWINKEL IN HISTORISCHE HOEVE VALENTIJN DUMOULEIN

01 februari 2018

02u41 0 Ledegem Het Capellehof ondergaat de komende maanden een grondige metamorfose. De gemeente heeft namelijk ambitieuze plannen met de historische hoeve. Ze pompt dit jaar al een half miljoen euro in de renovatie en daarnaast is er plaats voor een dagcentrum van 't Ferm en een buurtwinkel van Mariënstede. Ook een pop-uprestaurant op het domein behoort tot de mogelijkheden.

Het Capellehof stond de voorbije jaren vooral bekend als Capellegoed, maar de gemeente ontdekte op historische documenten dat Capellehof al veel eerder gebruikt werd en grijpt terug naar die eerste naam. De historische hoeve in het hart van Rollegem-Kapelle dook dan ook al in 1561 voor het eerst in documenten op. Later maakten verschillende burgemeesters er hun thuis van en rechters kwamen er hun oordeel vellen. "Er hangt dus een flinke brok geschiedenis aan vast", vertelt burgemeester Bart Dochy. "Uit vrees voor afbraak en een nieuwbouwproject konden we het in 1999 als monument klasseren. Daarna volgde nog een procedureslag voor de Raad van State, maar uiteindelijk kon de gemeente het gebouw eind vorig jaar officieel aankopen."





Europese subsidies

Binnenkort gaat een grondige renovatie van start. De gemeente hoopt nog op Europese subsidies om het kostenplaatje binnen de perken te houden. Zelf investeert ze alvast een half miljoen euro in opknapwerken. Voor de toekomstvisie doet ze een beroep op 3Architecten en landschapsarchitect Erik Dewaele. Een eerste overeenkomst is er al met 't Ferm, die er een klein dagcentrum voor mensen met een beperking wil opstarten. "We denken daarbij aan zinvolle dagbesteding voor maximaal 15 cliënten per dag", weet coördinatrice Tine Vandamme. "We willen ze er in een moestuin laten werken en met klein vee in contact laten komen."





Smederij

Ook Mariënstede, het centrum voor mensen met een fysieke en mentale beperking uit Dadizele, wil er een werking opstarten. Zij mikken op een buurtwinkel met streekproducten, vershoek en koffiebar. Daarnaast willen ze er ook een atelier beginnen en de plaatselijke bevolking en verenigingen bij hun projecten betrekken.





"Het oude bakkershuis met oven willen we graag tot smederij omvormen", aldus nog de burgemeester. "Er is al interesse om vanuit de smedengilde om workshops te organiseren. De hoeve zelf zouden we graag een pop-upinvulling geven. Dat kan bijvoorbeeld een restaurantje tijdens de zomermaanden zijn, maar ook een ruimte voor tentoonstellingen of andere publieke activiteiten. Enkele trage wegen gaan we alvast in ere herstellen en we mikken op een groene inkleding met moestuin en boomgaard. Tussen het domein en de kerk komt er ook een groene bufferzone. Op langere termijn denken we er ook aan om het Sint-Jansplein tussen de kerk en het Capellehof opnieuw aan te leggen."





Als startdatum voor 't Ferm werd aanvankelijk 1 september geopperd. "Maar de renovatie zal wellicht langer duren", vermoedt de burgemeester. "Daarom kunnen ze in afwachting al in het oud gemeentehuis in de Schoolstraat terecht om dan later de verhuis te maken."