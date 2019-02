Cannabisplantage in kelder voormalige bloemenzaak opgerold LSI/VGGS

15 februari 2019

19u18 0 Ledegem In het centrum van de Ledegemse deelgemeente Rollegem-Kapelle is een cannabisplantage met zo’n 500 plantjes opgerold. De plantage was in de kelder van de halfopen woning ingericht. Een Albanees die er de plantjes water moest geven, is opgepakt en zit sinds dinsdagavond in de cel.

Iets na 16u vielen vooral agenten in burger de woning naast Fietsen Joost binnen. Het was na goed werk van een alerte (wijk-)agent van de politiezone Grensleie, die in de buurt verdachte signalen had opgevangen, dat de politie toesloeg. “We hebben nooit iets geroken maar hoorden wel vaak het geluid van draaiende ventilatoren in de kelder”, aldus een buurtbewoner. Mogelijk deed dit de kwekers de das om. “Er was hier wel eens een stroompanne maar of dat door die plantage was, weet ik niet. Een plantage in Rollegem-Kapelle, stel je voor. Misschien zochten de daders precies wel een rustig dorpje uit om hun ding te kunnen doen.” De woning deed vroeger dienst als onderkomen voor een sanitairbedrijf en een bloemenzaak.

Albanees in cel

In de kelder vonden de speurders van de federale gerechtelijke politie een goed uitgeruste plantage met ventilatoren voor de afzuiging, extra verlichting en irrigatie. In totaal zijn zo’n 500 plantjes uit de woning gehaald en vernietigd. Op het ogenblik van de inval was een Albanees zonder adres in ons land aanwezig. Hij werd in de boeien geslagen. De raadkamer in Kortrijk verlengde vrijdag al zijn aanhouding met een maand. “Niet de grote organisator maar een kleine garnaal die door drugsorganisaties ingezet wordt om de vuile klusjes op te knappen”, aldus zijn advocaat Raan Colman.

Politie en gerecht proberen nu de rest van de drugsorganisatie, hogerop de ladder, in kaart te brengen en te arresteren. Buurtbewoners uit de Sint-Jansstraat zagen er vaak een Nederlandse vrouw en een buitenlandse man in en uit lopen. Onderzoek van telefoons, ANPR-camera’s, DNA, buurtonderzoek, verhoor van de eigenares van de woning en andere sporen moet de komende dagen en weken helpen om meer klaarheid brengen.