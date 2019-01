Camerabeelden onthullen meer over daders van inbrakenreeks oudejaarsnacht Gangsters liefst 38 (!) minuten in hoevewoning van jong gezin Hans Verbeke

02 januari 2019

17u16 0 Ledegem Op minstens drie verschillende plaatsen hebben bewakingscamera’s de inbrekers gefilmd die op oudejaarsavond een strooptocht hielden in Sint-Eloois-Winkel en Gullegem. “Ze werden gebracht en weer opgehaald door een chauffeur in een donkere wagen, type Volkswagen Golf”, zegt Krist Vandemoortele, wiens ouders oog in oog stonden met één van de daders.

Het staat zo goed als vast dat de inbrekers die op oudejaarsavond op minstens acht plaatsen in Sint-Eloois-Winkel en Gullegem toesloegen, deel uitmaken van een rondtrekkende dadergroepering. Dat blijkt ondermeer uit camerabeelden die momenteel onderzocht worden door de politie. “Daarop is te zien hoe de drie daders ter plaatse worden gebracht en nadien weer worden opgehaald door een vierde man die de vluchtauto bestuurt”, zegt Krist Vandemoortele. Hij is de zaakvoerder van feestzaal De Meerhoek, in de Zuidhoekstraat. Naast de feestzaal wonen ook zijn ouders, Eric (80) en Jacqueline Verrue (76), die in hun slaapkamer verrast werden door één van de daders. “KLJ Moorsele hield bij ons een eindejaarsbal waar enkele honderden feestvierders op af kwamen”, vertelt Krist. “Een portier arriveerde op de parking, net op hetzelfde moment als de inbrekers. Hij stapte naar de voorzijde van de feestzaal, de daders naar de achterzijde. Eén gangster drong naar binnen, de twee andere bleven buiten staan. Eén van hen knikte zelfs vriendelijk naar een meisje dat naar het oudejaarsbal kwam. Die mannen hebben dus helemaal geen scrupules.”

38 minuten binnen in hoekwoning

Op de beelden is te zien hoe de inbrekers vervoerd worden in een donkere wagen van het type Volkswagen Golf. “De nummerplaat is jammer genoeg niet leesbaar maar op één van de zijdeuren prijkt wel een logo”, weet Krist. “Misschien levert dat wel iets op.” De beelden laten ook toe om de strooptocht iet of wat te reconstrueren. “Zo weten we intussen dat ze eerst naar de hoeve van Frederik Roelens en Lies Ghekiere gingen, in de Daalstraat. Da’s grondgebied Gullegem maar het hoevebedrijf paalt aan onze eigendom. Ze namen ruim hun tijd: liefst 38 minuten zijn ze binnen geweest. In die tijd kwam de vluchtauto drie keer langs op de hoeve. Daarna waren mijn ouders aan de beurt.” Verrast omdat het huis van het echtpaar op leeftijd dan toch niet verlaten was, ondanks het feit dat er geen licht brandde, gingen de daders op de vlucht zonder buit. Bij Frederik Roelens en Lies Ghekiere konden ze wél ongestoord rondneuzen. Daar verdween onder meer een som geld. De inbrekers zetten daarna hun strooptocht verder, ondermeer in de Gullegemsestraat. Ook daar werd binnengedrongen in woningen van zorgeloze mensen die elders oudejaarsavond vierden. De politie hoopt dat de analyse van camerabeelden waardevolle informatie oplevert over de daders. “We proberen ook uit te vissen of ze in aanmerking komen voor identieke feiten die de voorbije weken gepleegd werden in Roeselare maar ook in Oostduinkerke”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse, politiewoordvoerder van de zone Grensleie.