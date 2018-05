Burgemeester is chauffeur bij huwelijk Christ Nyffels 17 mei 2018

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) was de gelegenheidschauffeur bij het huwelijk van Christ Nyffels (51), hoofd van de Ledegemse technische dienst, en zijn Nancy Lemmens (48). "Ik mocht van mijn goeie vriend Peter Caset zijn zwarte Citroën DS uit 1969 lenen voor die heuglijke gebeurtenis", vertelt de burgemeester. Christ en Nancy waren uiteraard heel vereerd met zijn aanbod. "Ik vroeg haar ten huwelijk op de jongste nieuwjaarsreceptie van onze gemeente" vertelt Christ "Ze was totaal verras, maar ik vond dat we na 17 jaar samen zijn eindelijk die stap wel eens moesten zetten". En dat kon Nancy enkel beamen.





(VGGS)