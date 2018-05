Burgemeester Bart Dochy leidt CD&V/VD-kandidatenlijst 25 mei 2018

De kartelpartij CD&V en Vrijheid & Democratie van burgemeester Bart Dochy heeft de 21 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen al klaar. In 2012 scoorde de CD&V/VD liefst 70% van de stemmen en kaapte daarmee 17 van de 21 zitjes weg. "We gaan opnieuw als één ploeg naar de kiezer met een breed draagvlak en nieuwe, frisse ideeën" stelde de burgemeester die ook Open Vld zag aansluiten bij Vrijheid & Democratie. Dochy zal de lijst trekken terwijl eerste schepen Wally Corneillie de lijst duwt. Huidig schepen Bart Ryde stapt om persoonlijke redenen uit de politiek. Er staan 9 nieuwe namen op de lijst met onder meer die van de jongste Emiel Debusseré (20) of de kleinzoon van de Ledegemse ereburgemeester Firmin Debusseré die in 2016 overleed. Naar politieke signatuur toe zijn er 13 kandidaten van CD&V, 4 van N-VA, 2 van Open VLD en 2 onafhankelijken. Verdeeld over de drie deelgemeentes zijn er 8 van Ledegem, 7 van Sint-Eloois-Winkel en 6 van Rollegem-Kapelle. (VGGS)