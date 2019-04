Buren van ‘meest vervuilde beek van Europa’:

“Ze is niet proper maar de vuilste? Belachelijk” Erik De Block

11 april 2019

16u58 0 Ledegem De Harelbeek in Sint-Eloois-Winkel is de meest vervuilde van Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Exeter in samenwerking met Greenpeace. Er werden 33 soorten pesticiden ontdekt. “Ik ga niet beweren dat de Harelbeek proper is maar de meest vervuilde van Europa?Belachelijk”, zegt buurtbewoner Antonius (86).

De Britse universiteit bracht de waterkwaliteit van 29 kleine Europese beken in kaart. Antonius Stevens (86) woont al sinds 1958 vlak bij de Harelbeek. “Vroeger was dat hier overstromingsgebied en liep de Harelbeek over”, vertelt Antonius. “Vaak tot drie à vier keer per jaar. Dan doken de muskusratten op. Als zij in dat water kunnen leven, dan kan de kwaliteit toch zo slecht niet zijn?”

Pol en Judith

De Karnemelkhofstraat bevindt zich vlakbij de E403 en is een doodlopende straat. Helemaal op het einde wonen Pol Guillemijn en Judith Desmet, in de ouderlijke boerderij van Pol. Hun hofstede kreeg de toepasselijke naam ‘Karnemelkhof’. De meest vervuilde beek van Europa loopt dus langs hun achtertuin.

De gepensioneerde landbouwers fronsen de wenkbrauwen als ze het nieuws over de Harelbeek horen. “Vroeger liepen de kinderen van de jeugdbewegingen door het water en onder de duiker”, vertelt Judith. “Nu kan dat allemaal niet meer want de afgelopen jaren regent het niet meer en staat het water niet meer zo hoog”, vertelt Pol.

De Harelbeek komt van het naburige Lendelede en loopt verderop in de Wulfdambeek. “Om dan in Moorsele te vloeien in de Heulebeek”, vertelt Pol. “We wonen hier sinds begin de jaren 90.”

Vroeger vuiler

“En vroeger was de beek vuiler”, vult Judith aan. “De geur is erg verbeterd. Het rook vroeger naar mazout en varkensmest. Nu komen hier vaak wandelaars en mountainbikers langs.”

In het staal van de Harelbeek werd met 94 milligram per liter de grootste concentratie pesticiden vastgesteld. Het gaat om 70 verschillende soorten, waarvan 20 niet meer mogen worden gebruikt in Europa.

Nieuw onderzoek

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) van Ledegem heeft ondertussen aan Inagro, het provinciaal onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor land- en tuinbouw in Beitem, gevraagd om een nieuwe analyse te doen. “We willen de onderzoeksresultaten van Greenpeace absoluut niet minimaliseren, maar we zijn alert”, zegt hij.

“Toen de onderzoekers stalen namen, stond de beek droog. Mogelijk hebben ze water uit een plas of slib geanalyseerd waardoor ze mogelijk historische vervuiling hebben gevonden. Veel producten waren vroeger wel toegelaten.”

Aan de hand van nieuwe stalen moet Inagro bepalen of het gaat om historische vervuiling of recent gebruikte producten.