Britt en Simon zijn Miss en Mister Chaplin 2019 24 november 2018

Britt Vandemoortele (18) en Simon Grymonprez (16) zijn de nieuwe Miss en Mister Chaplin 2019. Britt studeert medische beeldvorming in Brussel en is leidster van de Speelclublidjes bij de plaatselijke Chiro Nele. Simon uit het Stenen Stampkot volgt het laatste jaar wetenschappen-wiskunde aan het Izegemse Sint-Jozefscollege. Hij is eerstejaars leider van de Pagadders bij KSA Sint-Elooi. De eerste opdracht van Simon en Britt wordt straks op Kerstdag de dans inzetten op het Herderkensbal van Den Chaplin in de plaatselijke sporthal.





(VGGS)