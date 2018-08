Briljanten feest voor Walter en Jeannine 22 augustus 2018

02u38 0

Walter Serrus (88) en Jeannine Van Der Vloet (85) uit Ledegem mochten klinken op 65 jaar huwelijksgeluk. Walter was eerst ambtenaar van de dienst Bevolking en Burgerlijke Stand en later ook OCMW-secretaris. Later was hij betrokken bij de opstart van de heemkring. Jeannine werkte korte tijd in een Kortrijks naaiatelier. Het briljanten koppel heeft met Kathleen, Filiep en Johan (+) drie kinderen. Er zijn ook al vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.





(VGGS)