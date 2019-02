Brandweer ruimt glas op langs Provinciebaan VHS

26 februari 2019

De brandweer werd dinsdagvoormiddag opgeroepen om glas te gaan opruimen op de Provinciebaan in Ledegem. Dat gebeurde rond half elf. Een politiepatrouille had de glasscherven opgemerkt, in de buurt van het bedrijf Neyrinck Construct. Om te vermijden dat tal van automobilisten met lekke banden zouden te kampen krijgen, werd de brandweer gevraagd. De politie vermoedt dat het glas mogelijk verloren werd door een passant.