Brand in woning viswinkel 03 maart 2018

Achteraan een viswinkel in de Gullegemsestraat is donderdag rond 21.30 uur brand uitgebroken. Het vuur ontstond aan het woongedeelte achter de handelszaak. Het was de bewoonster, die ook de zaakvoerster is van de viswinkel, die grotendeels zelf kon blussen. De brandweer voerde nog een controle uit. Enkel een omheining is beschadigd. (AHK)