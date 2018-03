Bouwvakker tijdens controle: "Ik gebruik al tien jaar cannabis" 20 maart 2018

Een expert moet uitmaken of bouwvakker Michaël D. medisch gezien nog wel in staat is om een auto te besturen. D. bekende vorige zomer tijdens een politiecontrole dat hij al tien jaar elke dag cannabis gebruikt. Toen de politie hem tegenhield langs de Provinciebaan in Ledegem, testte de man positief op cannabis, amfetamines en cocaïne. Hij moest voor vijftien dagen z'n rijbewijs inleveren. Zijn opmerkelijke bekentenis over z'n dagelijks cannabisgebruik deed de wenkbrauwen fronsen bij de politie. De man gaf ook toe elke maand één of twee keer cocaïne te gebruiken. "Maar nu ben ik weer clean en doe ik opnieuw aan thai boksen, om mijn energie kwijt te geraken." Politierechter Philip Hoste wees hem op de gevaren van rijden onder invloed van verdovende middelen. "De vraag rijst bovendien of u door uw jarenlang gebruik eigenlijk nog wel geschikt bent om met de wagen te rijden", klonk het. "Daarover wil ik graag uitsluitsel." De zaak wordt verder gezet op 25 juni. (VHS)