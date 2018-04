Boete voor te snelle student 11 april 2018

Een student uit Ichtegem liep voor de Kortrijkse politierechtbank een boete van 400 euro op. Langs de E403 in Ledegem reed Sam D. op 29 maart vorig jaar aan 126 kilometer per uur wegenwerken voorbij. Op dat ogenblik was de snelheid er beperkt tot 70 kilometer per uur. De jongeman ontsnapte aan een rijverbod omdat de rechter wou verhinderen dat zijn studies in het gedrang zouden komen. (LSI)