Bijkomende ruimte voor bedrijven? 24 april 2018

02u30 0

Piet Vandermersch (Open VLD) vroeg burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) of de gemeente extra inspanningen wil leveren om een deel van de voorziene 130 ha aan extra lokale bedrijven terreinen te verwerven. "We zijn daar inderdaad mee bezig", was zijn antwoord. "Iedereen weet dat die beschikbare ruimte binnen onze gemeente eerder beperkt is. De Vierschaere is, op het op te richten bedrijfsverzamelgebouw van 6 modules na, volledig uitverkocht. Midden volgend jaar volgt dan hopelijk een positieve beslissing". (VGGS)