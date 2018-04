Bezoekers verwend op markt 26 april 2018

De Ledegemse markt nabij de plaatselijke kerk op vrijdagnamiddag is één jaar jong. Dat werd gevierd met een orkestje en animatie van de Winkelse ballongoochelaar Christoon. Daarnaast kregen alle bezoekers een gratis drankje aangeboden en maakten ze kans op één van de 10 gratis verrassingspakketten. Ondanks het mindere weer was de schepen van Lokale Economie en Feestelijkheden Greta Vandeputte (CD&V/VD) toch tevreden over de feest-editie van de markt. "De marktkramers blijven graag komen naar Ledegem. Het is zeker een verrijking voor onze inwoners".





(VGGS)