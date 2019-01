Bezoekers Cirque Magique riskeren boetes voor drugsbezit LSI

15 januari 2019

14u15

Bron: LSI

Elf bezoekers van het festival Cirque Magique op 3, 4 en 5 augustus 2018 riskeren boetes tot tweehonderd euro voor het bezit van cannabis. Ze kregen het voorstel een boete te betalen, maar deden dat niet. Daarom kregen ze een dagvaarding voor de correctionele rechtbank in de bus. In theorie riskeren ze een celstraf van drie maanden en/of een boete van achtduizend euro, maar het openbaar ministerie vorderde maximaal tweehonderd euro boete. “De overschrijving van de minnelijke schikking stak nog in mijn zak toen ik op het festival in het zwembad belandde”, reageerde een 24-jarige jongeman die betrapt was met twee gram cannabis. Hij hoopt er met de gunst van de opschorting, zonder straf dus, vanaf te komen. Aan de gerechts- en dagvaardingskosten van honderd euro ontsnapt niemand. Vonnis op 29 januari of 19 februari. Op 5 februari moeten nog enkele festivalgangers zich verantwoorden voor drugsbezit.