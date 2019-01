Betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit staan de komende jaren centraal in Ledegem Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) mocht in het goedgevulde CC De L!nk het glas heffen met de inwoners op het nieuwe jaar VGGS

06 januari 2019

19u42

Bron: VGGS 0 Ledegem “Onze drie kernwoorden betrokkenheid, dienstbaarheid en kwaliteit blijven centraal staan in ons nieuw beleidsplan 2019-2024”, zei de Ledegemse burgemeester tijdens de nieuwjaarsdrink.

De burgemeester zal het ambitieuze programma toelichten op de gemeenteraad van 31 januari. Toch wilde hij al drie zaken meegeven tijdens zijn nieuwjaarsspeech. “De meevaller van de extra terugbetaling van 1,2 miljoen euro uit de procedure beroepsaansprakelijkheid van onze advocaat in de zaak MARO maakt een extra belastingverlaging mogelijk. Wij zullen dit stapsgewijs realiseren door op drie aspecten te focussen: een vrijstelling voor starters en lage beroepsinkomsten van de algemene belasting op bedrijven, een verlaging van de belasting voor eenpersoonsgezinnen en een verlaging van de personenbelasting.”

Voor de twee andere elementen vroeg de burgemeester nadrukkelijk de medewerking van alle inwoners als ‘ambassadeur van de boodschap’. “We gaan onbemande camera's inzetten om de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten streng aan te pakken. Zwerfvuil en sluikstorten zijn grote ergernissen van veel mensen. Er moet hier duidelijk een mentaliteitswijziging komen. Daarnaast zijn ook veel burgers ontevreden over de vele snelheidsduivels in onze gemeente. We gaan daar met de politie hard op inzetten en we gaan op verschillende plaatsen nieuwe infrastructurele maatregelen invoeren.”

Coverband Aces High mocht daarna voor de ambiance en de meezingers zorgen in de zaal.