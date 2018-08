Bestelwagen weer waar hij moet staan : "En nu op huwelijksreis!" 07 augustus 2018

Nog meer buren dan zaterdag waren gisterenvoormiddag getuige van een bijzonder schouwspel op het Sint-Jansplein in Rollegem-Kapelle. Mathias Vandendaele van Noordzee Kranen uit Oostende kwam er voor de tweede keer in twee dagen een bijzondere opdracht uitvoeren: een bestelwagen over een woning hijsen en veilig weer op de begane grond zetten. Vrienden van zelfstandig aannemer Olivier Willaert (28), die er met zijn bruid Jolien Carton (27) in een fraai gerenoveerd huis woont, hadden de mastodont besteld om het koppel een poets te bakken. De bestelwagen werd in de tuin geplaatst. Zonder kraan was dat onmogelijk, de rijwoning is alleen aan de voorzijde toegankelijk. Jolien en Olivier kregen de stunt te zien op filmbeelden tijdens het avondfeest van hun huwelijk. "Origineel en ludiek, dat kunnen we wel smaken", klonk het. Gisterenvoormiddag volgde het koppel de omgekeerde beweging van de bestelwagen van dichtbij. Foutloos en zachtjes werd het voertuig weer op het Sint-Jansplein gezet. "Er wacht ons nog wat opruimwerk van ons trouwfeest en dan kunnen we op huwelijksreis naar Kenia", lacht Jolien. "We kijken er naar uit. De voorbije week was bijzonder hectisch, de rust zal ons deugd doen. Veiligheidshalve voorzien we iemand die op ons huis past. Want wie weet, misschien hebben de vrienden nog wel een verrassing in petto", knipoogt de bruid. "Je weet maar nooit." (VHS)