Bestelwagen over huis getild, als grap BRUIDSKOPPEL SCHRIKT BIJ HET ZIEN VAN BEELDEN STUNT VAN VRIENDEN HANS VERBEKE

06 augustus 2018

02u34 0 Ledegem Een grap van de vrienden, het hoort bij een trouwfeest. Maar die van Olivier Willaert (28) en Jolien Carton (27) uit Rollegem-Kapelle zagen het wel groots. Met een kraan tilden ze de bestelwagen van Olivier 12 meter hoog om 'm in de tuin te kunnen droppen. "Dit hadden we niet verwacht", zegt het koppel.

Een stralende dag was het, voor zelfstandig aannemer Olivier Willaert en zijn bruid, schoonheidsspecialiste Jolien Carton. Maar van zodra beiden in een Corvette naar het gemeentehuis in Ledegem trokken om er elkaar eeuwige trouw te beloven, voerden hun vrienden een wel erg ongewone stunt uit. "Gilles, de broer van Olivier en ook zijn getuige op het huwelijk, had het lumineuze idee om de 3,5 ton zware bestelwagen van de bruidegom tijdens de plechtigheid uit de garage te halen en 'm achter in de tuin te droppen", zegt Alexander Kerkhof uit Roeselare. "Niks speciaals, denk je dan, ware het niet dat Olivier en Jolien in een rijhuis wonen en de tuin alleen via de woning toegankelijk is. En dus klopten we aan bij Matthias Vandendaele, de Oostendse zaakvoerder van Noordzee Kranen. Hij had wel oren naar ons voorstel en kwam graag naar Rollegem-Kapelle."





Gefilmd

Met de grootste omzichtigheid werd de bestelwagen omhoog getild. Het vergde wat precisiewerk, maar een dik kwartier later stond het voertuig al netjes in de tuin van het bruidskoppel. Daarvoor moest een afstand van 22 meter worden overbrugd. "We hebben de hele operatie gefilmd en toonden de beelden tijdens het avondfeest", zegt Alexander, die recent samen met acht andere goeie vrienden naar Boekarest trokken, voor het vrijgezellenweekend van Olivier. "We waren benieuwd naar hun reactie." Olivier en Jolien trokken grote ogen. "Dat er iets gaande was, wisten we kort tevoren al", zegt Olivier. "We hadden iets gehoord over een filmpje. Op de 'schieting' vorige woensdag hadden ze me met de camera in de aanslag gevraagd of ik niet bang was voor wat ze van plan waren. Maar ik antwoordde laconiek dat ik er niet van wakker lag. En dat was ook zo. Toch was het even schrikken toen we de beelden zagen. Maar we kunnen er om lachen. Dit is toch gewoon leuk, niet?"





Vandaag al, staat er opnieuw een tachtig ton zware hijskraan op het Sint-Jansplein, voor de omgekeerde operatie. "We zijn wel eens benieuwd om het nu met eigen ogen te zien", zeggen Olivier en Jolien. Het koppel krijgt ongetwijfeld het gezelschap van de buren, die zaterdag al aandachtige toeschouwers waren en vandaag met plezier de 'terugreis' zullen volgen.