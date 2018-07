Beschonken bestuurder (20) crasht 16 juli 2018

Jordy J. (20) is in de nacht van vrijdag op zaterdag op luttele honderden meters van zijn woning van de weg geraakt met zijn wagen. Dat gebeurde rond 2.30 uur langs de Tuileboomstraat. De bestuurder schatte de wegenwerken naast de weg verkeerd in. Die waren alleen aangeduid met waarschuwingsborden. Na het ongeval werd ook signalisatieverlichting aangebracht. J. verloor de controle over het stuur. Links van de weg reed hij een verkeersbord aan diggelen. Vervolgens een brievenbus en een houten omheining bij het gezin Scherpereel. Daarna ook de gevel en de brievenbus bij het gezin Verhamme om tot slot tot stilstand te komen tegen een betonnen keermuur van het gezin Dupont. De jongeman moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Omdat hij een positieve ademtest aflegde, moest hij voor een periode van vijftien dagen zijn rijbewijs inleveren. (VHS)