Berm vat vuur door weggegooide sigaret 08 augustus 2018

Een automobilist heeft gisteren rond 17.30 uur een brand veroorzaakt in de berm naast de Muizelstraat in Sint-Eloois-Winkel, een straat die parallel loopt met de E403. Een tegenligger zag hoe de automobilist iets door het raam naar buiten gooide, vermoedelijk een sigaret. Meteen vatte de berm vuur. Toen de brandweer enkele minuten later ter plaatse was, hadden de vlammen zich al verspreid over een lengte van twintig meter. De brandweermannen hadden de situatie snel onder controle en konden vermijden dat de brand uitbreidde richting de snelweg. De politie spoort de automobilist op.





(VHS)