Bejaard koppel gaat vroeg slapen en staat ineens oog in oog met inbrekers: “Ze leken verrast dat we thuis waren en sloegen meteen op de vlucht” Zuiden van West-Vlaanderen geplaagd door inbraken tijdens feestdagen Hans Verbeke

01 januari 2019

17u40 0 Ledegem Minstens acht gezinnen, hoofdzakelijk uit Sint-Eloois-Winkel, kregen in de oudejaarsnacht inbrekers over de vloer. Ook dit keer waren daders vrijwel uitsluitend geïnteresseerd in geld en juwelen. Eric Vandemoortele (80) en zijn vrouw Jacqueline Verrue (76) keken één van de daders recht in de ogen, toen die de deur van hun slaapkamer opende. “Hij was duidelijk erg verrast”, zegt Eric.

Terwijl er aan feestzaal De Meerhoek in Sint-Eloois-Winkel al volop netjes geklede jonge mensen opdaagden om de jaarwisseling te vieren tijdens het Ball Magique van KLJ Moorsele, schrokken drie inbrekers er niet voor terug om op het terrein de woning binnen te dringen van Eric Vandemoortele en zijn vrouw Jaqueline Verrue. “Mijn vrouw was heel erg moe en dus besloten we vroeg te gaan slapen”, vertelt Eric. “Het was nog maar 21 uur. Jacqueline was al in de slaapkamer, ik zat op het toilet. Plots hoorde ik een knal. Ik dacht dat het om vuurwerk ging.” Nauwelijks lag Eric in bed of Jacqueline stootte hem aan en riep dat er iemand in de woning was. “Een seconde later ging de deur van ons slaapkamer open. In de deuropening stond een man. Jong, denken we, en niet al te groot. Hij had niet verwacht iemand te zien en dus sloeg hij snel op de vlucht.” Jacqueline en Eric belden onmiddellijk hun kinderen. Die snelden te hulp, maar konden niemand meer aantreffen. “Aan de zijkant van de woning was een raampje ingeslagen aan de ingang van de kelder”, zegt Eric. “Dat was de knal die ik heb gehoord. Er werd niks gestolen bij ons. De daders moesten vluchten. Dat er iemand thuis was, hadden ze duidelijk niet verwacht. Verwonderlijk is dat niet: wie gaat er nu op oudejaar slapen om 21 uur?” Zoon Krist en de rest van de familie bekeken beelden van een bewakingscamera. ‘Daarop is duidelijk te zien hoe de auto van de daders arriveert. Drie jonge kerels stappen uit, in slobberkleding en het hoofd weggestopt in de kap van hun trui. Je ziet één van hen de woning van mijn ouders binnendringen. Enkele seconden nadien floept een licht aan. De beelden tonen ook hoe de daders plots de vlucht nemen. De politie heeft de beelden in beslag genomen, in de hoop dat ze kunnen leiden tot identificatie van de daders.” Na de feiten bij Eric en Jacqueline belde hun familie ook buurtbewoners op, om te waarschuwen dat ook zij misschien gevaar liepen.

Glasscherven in een babybedje

“Wij waren bij vrienden in Waregem, maar mijn moeder en nog enkele andere familieleden zijn een kijkje komen nemen”, zegt Lies Ghekiere (34). De vrouw woont met haar man Frederik Roelens (38) en hun twee kindjes op een landbouwbedrijf in de Daalstraat in Gullegem, op enkele tientallen meter van De Meerhoek. “Bij ons werden twee ramen ingegooid, waaronder die van onze slaapkamer”, vertelt Lies. “De ravage is groot. Een kinderbedje dat net achter het raam stond, lag vol met glasscherven, net als ons bed overigens. Gordijnen lagen op de grond, een grote spiegel sneuvelde, noem maar op. Zowel boven als beneden werd alles doorzocht, met grote wanorde tot gevolg. De daders gingen met wat geld aan de haal. Waardevolle spullen, zoals een laptop, bleven onaangeroerd. Vreemd, want ze lagen voor het grijpen.” De politie vermoedt dat de minstens acht inbraken het werk zijn van dezelfde bende. Die sloeg allicht het eerst toe in de woning van Peter Caset en Karin Stellamans, in de Kuipebosstraat in Sint-Eloois-Winkel. “Wij vierden oudjaar bij vrienden in Tielt”, zegt Peter (49). “Onze kinderen keerden ’s avonds al terug naar huis omdat ze er vervolgens met vrienden op uit zouden trekken. Toen ze om half negen ’s avonds arriveerden, merkten ze dat er was ingebroken. De daders drongen binnen via een terras op de eerste verdieping.” Wat zich aankondigde als een fijne oudejaarsavond, werd abrupt afgebroken. “Mijn vrouw en ik zijn zelf ook onmiddellijk teruggekeerd, van feesten is er niet bepaald nog veel in huis gekomen.” Bij het gezin Caset verdwenen wat juwelen. “Enkele daarvan zijn onvervangbaar en daarom emotioneel waardevol. Echt dure spullen hebben we overigens niet. Maar er werd wel veel schade aangericht. Zo werden van één en dezelfde ruimte twee grote ramen ingeslagen. ”

Telegeleide auto en meisjesspeelgoed verdwenen

De familie Vansteenkiste van de gelijknamige bloemenzaak langs de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel was ook slachtoffer. Bij vader Gerdy drongen de boeven naar binnen via een dakraam dat ze insloegen. “Ze namen ook wat dakpannen weg”, zegt zoon Louis (35) die vlakbij woont en de inbrekers ook over de vloer kreeg. “Bij m’n ouders werd werkelijk alles overhoop gehaald en verdwenen geld en juwelen. De dieven slaagden er ook in om het alarm te omzeilen. Het is ons een raadsel hoe dat kon.” Louis en zijn echtgenote speelden naast enkele juwelen ook een iPad kwijt. “Merkwaardig genoeg, namen ze ook een gloednieuwe telegeleide auto mee van ons zoontje, compleet met afstandsbediening en lader. Ook wat speelgoed van ons dochtertje is verdwenen. We denken daarom dat de daders misschien zelf ook kleine kinderen hebben.” Op camerabeelden van de bloemenzaak is te zien hoe de daders om 22 uur arriveren en hun auto in achteruit tot aan het lokaal van de naastgelegen hondenclub De Brave Hond manoeuvreerden. “Het was een donker voertuig, helaas kunnen we de nummerplaat niet meteen lezen”, zegt Louis. “We vermoeden ook dat er één iemand op de uitkijk stond. Op zeker moment liet één dader een voetzoeker afgaan. Niet uitzonderlijk op oudejaarsavond, maar wel het sein voor de anderen om direct te vertrekken.”

Zelfde daders als in Roeselare?

Verderop in de Gullegemsestraat was nog een gezin het slachtoffer, ook daar werden geld en juwelen gestolen. De politie onderzoekt camerabeelden waarop de daders te zien zijn. Er wordt ook nagegaan of de inbrekers in aanmerking komen voor identieke feiten die zich in de nacht van 23 op 24 december voordeden in Roeselare. Daar kregen vier woningen in de Domien Craccostraat ongewenste bezoekers over de vloer, net als drie woningen in aangrenzende straten. Naast geld en juwelen werden toen ook cadeautjes gestolen die onder de kerstboom lagen bij de slachtoffers. Vermoed wordt, dat de inbraken het werk zijn van rondtrekkende dadergroeperingen.