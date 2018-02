Bakkerij opent pop-upstore tijdens verbouwingen 21 februari 2018

02u42 0 Ledegem Bakkerij KriLien opende gisteren een pop-upstore in de Gullegemsestraat 34. De komende maand zullen bakker Kristof Seys en zijn vrouw Jolien Balcaen van daaruit hun vers brood en andere lekkernijen verkopen.

"We zijn op onze vaste stek in de Gullegemsestraat 152 immers begonnen met verbouwingen", vertelt Jolien. "Na zeven jaar vonden we het tijd dat de zaak eens van uitzicht veranderde. We willen er straks werken met een open atelier, zodat de klant nog meer zicht krijgt op het ambachtelijke productieproces van ons brood. We hebben ooit een Handmade in Belgium-label gekregen, maar weinig mensen weten dat we hier artisanaal werken en dat willen we meer in de verf zetten. Verder zal er een betere circulatie in de zaak zijn en krijgt de klant een beter zicht op wat we allemaal in aanbod hebben."





Hetzelfde assortiment

Maar eerst dus de pop-upstore.





"We hebben er hetzelfde assortiment, alleen hebben we door de verhuis tijdelijk meer drooggebak dan andere taartjes. Ook op zondag zijn we nu eventjes dicht omdat het vervoer van de ene naar de andere plaats te veel tijd in beslag neemt. We gebruiken immers nog ons atelier op het vaste adres."





Midden maart opent de vernieuwde zaak. (VDI/CDR)