Automobilist wijkt te veel uit en glijdt in de gracht 04 juli 2018

02u50 0 Ledegem Langs de landelijke en niet al te brede Soldatenstraat, vlak bij de aansluiting met de Kortwagenstraat, sukkelde gisterenmorgen rond half negen een auto in de gracht.

"Ik moest uitwijken voor een tegenligger", zegt de beteuterde bestuurder. De man woont in de buurt en gaat voor zijn werkgever Orange dagelijks op pad om mensen te helpen met hun telefonie en internet. "Heel voorzichtig kruisten we elkaar. Blijkbaar was ik echter iets te veel uitgeweken naar rechts want plots voelde ik mijn wagen schuiven. Een seconde later lag ik in een vrij diepe gracht." De bestuurder slaagde erin zelf uit z'n kleine bestelwagen te klauteren. "Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik denk dat de man die ik kruiste, kort nadien nog eens is teruggekeerd. Hij stopte en vroeg door z'n opengedraaid raam of ik niet gewond was. Toen hij wist dat ik niks mankeerde, reed hij weer door."





(VGGS/VHS)