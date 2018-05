Auto knalt tegen vrachtwagen 16 mei 2018

Langs de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel is een 46-jarige automobilist uit de buurt gisterochtend rond 6.15 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval. Pas thuis vertrokken, knalde Jimmy V. aan de rechterkant van de weg tegen de geparkeerde lichte vrachtwagen van Franky Vandewalle. Volgens de automobilist hoorde hij een krakend geluid aan zijn wagen bij vertrek en reageerde het voertuig wat verderop plots niet meer op zijn stuurbewegingen. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde in de richting van Izegem voor flink wat verkeershinder.





(LSI)