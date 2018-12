Auto knalt tegen hoogspanningscabine: buurt zonder elektriciteit LSI

26 december 2018

23u28

Bron: LSI 0

In de landelijke Rennevoortstraat in Rollegem-Kapelle (Ledegem) heeft een auto woensdagavond iets over 22u een hoogspanningscabine vernield. Daardoor zit de buurt zonder elektriciteit. De man achter het stuur van een Mercedes ging rechts van de landelijke straat van de weg af en belandde tegen een tuinomheining met betonnen palen en een cabine met ondergrondse hoogspanningskabels van netwerkbeheerder Infrax. De cabine en de kabels raakten volledig vernield. De Mercedes kwam enkele meters verder tot stilstand in de gracht. De automobilist stapte ongedeerd uit het voertuig maar wachtte de komst van politie en brandweer niet af. Volgens buurtbewoners beloofde hij nog terug te keren maar bijna een uur na het ongeval was er van de man nog geen spoor. De politie van de zone Grensleie vorderde zelf een takeldienst op om het voertuig weg te takelen. Voor de technici van Infrax wordt het een nachtje doorwerken. Om de lokale elektriciteitsvoorziening, onder meer van een boerderij met vee, opnieuw te kunnen opstarten, was de komst van drie aparte stroomgroepen noodzakelijk. Wellicht zullen de bewoners van de Geuzesmissestraat, Knokstraat, Rennevoortstraat en Robaardstraat tegen donderdagochtend opnieuw elektriciteit hebben.