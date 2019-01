Auto in de gracht na uitwijkmanoeuvre voor vrachtwagen VHS

23 januari 2019

15u35 0

Een werknemer van een koerierbedrijf belandde woensdagmorgen rond half zeven met zijn privéwagen in de gracht. Dat gebeurde langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Oekene, ter hoogte van de splitsing met de Rollegemsestraat. “Ik had de nacht doorgebracht bij mijn vriendin in Beveren en was voorzichtig op weg naar huis in Ledegem, om dan vervolgens aan de slag te gaan”, vertelt de man. “In de bocht moest ik uitwijken voor een vrachtwagen die wel heel breed kwam aangezwaaid. Ik reed niet snel maar raakte door het manoeuvre van de weg af en gleed zachtjes in de sloot. Misschien heb ik wel helemaal geen schade want de rechterzijde van mijn Kia raakt niet eens de andere kant van de gracht.” De man in kwestie had wel niet veel zin meer om nog te werken. “Wij zijn de hele dag de baan op, hé. En met zo’n weer is dat echt geen pretje.”