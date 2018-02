Apotheek De Hoop weer overvallen 22 februari 2018

Felice Bergez (36) van apotheek De Hoop in de Stationsstraat is voor de tweede keer in ongeveer vier jaar tijd het slachtoffer geworden van een overval. "Vrijdagavond om 19.05 uur stapte hier een man binnen met een bivakmuts op", vertelt Bergez. "Op dat moment was er een klant binnen. Zij werd gedwongen om op een stoel te gaan zitten. De overvaller had een pistool bij zich en eiste geld uit de kassa. Hij sprong meteen achter de toonbank. Het kwam tot een discussie, maar ik liet me niet zomaar doen."





De vrouw weigerde haar kassa open te maken. Daarop verliet de overvaller de apotheek, zonder buit. "In het Ledegems dialect zei hij later te zullen terugkeren", zegt Bergez. "Ik ben hem niet achterna gelopen, zoals ik in oktober 2013 wel deed toen ik een eerste keer overvallen werd." De apothekeres is blij dat ze voet bij stuk hield en de kassa niet openmaakte. "Je moet laag gevallen zijn om op die manier te proberen aan geld te geraken", zegt ze. "Ik hoop dat de dader snel geïdentificeerd en gevat wordt." De mislukte overval, die hoop en al 40 seconden duurde, staat geregistreerd op beelden van een bewakingscamera. Bergez liet die installeren na de eerste overval. (VHS)