Alleenstaande man sterft bij ongeval in volière VHS

02 april 2019

18u30 0

Vrijgezel Frans A. (71) uit de Begijnestraat in Ledegem is dinsdag rond de middag bij hem thuis om het leven gekomen bij een ongeval in z’n volière. De man kwam om een of andere reden ongelukkig ten val en raakte daarbij zo zwaargewond aan het hoofd dat hij ter plaatse overleed. Hulp kon niet meer baten. Frans A. was nooit getrouwd, net als zijn broer Georges. De twee woonden samen in een klein huisje, naast dat van hun zus Georgette en haar man.