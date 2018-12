8 maanden met uitstel voor vrouw die ex valselijk beschuldigde van verkrachting Alexander Haezebrouck

05 december 2018

Een 49-jarige vrouw uit Ledegem is veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel omdat ze twee mannen valselijk beschuldigd had van verkrachting. Haar ex-echtgenoot zou haar verkracht hebben in hun woning. Linda V. legde gedetailleerde verklaringen af en had een medisch attest. Ze beschuldigde ook een andere man en legde weer gedetailleerde verklaringen af, met opnieuw een medisch attest en zelfs foto's. Beide beschuldigingen bleken na onderzoek verzonnen. Het was niet de eerste keer dat de vrouw zulke feiten had gepleegd. Ze moet ook een boete van zeshonderd euro betalen en zich laten begeleiden.