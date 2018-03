48 jaar burenruzie in West-Vlaams dorp escaleert: "De hele straat is tegen ons" Na 48 jaar burenruzie: bewoner (79) gebruikt geweld HANS VERBEKE

20 maart 2018

02u39 10 Ledegem In tranen vertelde André A. uit Sint-Eloois-Winkel gisteren aan de rechter in Kortrijk hoe het komt dat hij vorig jaar zijn overbuur te lijf ging met een borstelstok. "Hij daagde me uit en plots was het me te veel." Het was de eerste fysieke confrontatie, na 48 jaar burenruzie. "De hele straat is tegen ons", luidde het. Maar bij de buurtbewoners hoorden we een ander verhaal.

Bijna een halve eeuw vormt de anders rustige Boerderijstraat in Sint-Eloois-Winkel het decor voor laag-bij-de-grondse scheldpartijen en luide verwensingen. Die zijn afkomstig van de 77-jarige Anna M. en André A., haar 79-jarige echtgenoot.





"Niemand weet nog waarom het ooit begonnen is of wat de precieze reden van hun gedrag is", zegt overbuur Johan Deseure (71). "Van zodra het een beetje mooi weer wordt, zit A. buiten in haar voortuintje. Eender wie passeert, krijgt er ongevraagd van langs, tot zelfs de bedelers van reclamebladen toe. De meest idiote verwensingen en beschuldigingen worden in het rond geslingerd. Een aantal bewoners durft gewoon niet meer buiten te komen als ze zien dat A. weer op oorlogspad is. Toen mijn vrouw Anita kanker had, waarvan ze intussen genezen is, kreeg ze tijdens het ramen lappen dit te horen: 'Ga maar snel terug naar binnen, kankerpatiëntje!' Bij een buurvrouw die weduwe was geworden nadat haar man van een dak was gevallen, vond ze het leuk om voortdurend 'Kom van dat dak af' te zingen."





Emmers water

In augustus 2017 was het weer van dat. Deseure kreeg de volle lading. "Ik stapte met ingehouden woede op A. af om te vragen wat haar bezielde maar voor ik het besefte, kieperde ze enkele emmers water over mij. Daarop sloeg André me met een borstelstok. Zo hard, dat de steel afbrak." Daarvoor moest de 79-jarige man zich gisteren verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk. "Deseure heeft mij uitgedaagd", verweerde André A. zich, in tranen. "Hij is veel groter en struiser dan ik, en doet aan bodybuilding. Ik ben bang van hem en toch heb ik met die borstelstok geslagen. Het was me te veel. Dat hij stond te trekken en te stampen tegen onze poort, kon ik niet verdragen. Maar ik ben te ver gegaan."





De advocaat van de bejaarde man vindt dat Deseure het geweld heeft uitgelokt en dus mee verantwoordelijk is. Hij vraagt de opschorting, tegen de zin van het openbaar ministerie. "Uit het dossier blijkt duidelijk dat André A. geen schuldinzicht heeft", zegt de aanklager. Dat liet hij ook blijken. "De hele straat is tegen ons en heult mee met Deseure, meneer de voorzitter." André A. riskeert één maand voorwaardelijk en een boete. Johan Deseure vraagt bijna 4.000 euro schadevergoeding. Vonnis op 16 april.