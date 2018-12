100 feestkaarsen voor Madeleine





De gemeente Ledegem zette Madeleine Van Gheluwe op donderdag 13 december uitgebreid in de bloemetjes. Ze was op die dag exact 100 jaar jong. Geert Van Gheluwe

15 december 2018

10u00

Madeleine komt uit een heel groot Ledegms gezin waar 16 kinderen werden geboren en 11 nog in leven zijn. Ze bracht haar kinder- en jeugdjaren door in de Stationsstraat en trouwde in 1940 met Jules Claeys. Madeleine en Jules zetten zelf met Erick, Rudy, Rika, José, Josiane en Beni 6 kinderen op de wereld. Ze werkten beiden een deel van hun leven in ’t Fabriekske. Zoon Beni overleed op 20 juli 1969 of de dag dat Neil Armstrong als eerste mens ooit een voet op de maan zette. “En dat was een zeer donkere dag in mijn leven” vertelt Madeleine die in haar leven graag en geweldig veel schoonmaakte. Ze won indertijd ooit een netheidswedstrijd van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Haar kuisformule? “Kuisen van boven tot vanonder met heel veel water uit de regenput die mijn Jan voor mij ophaalde” lacht ze. Ze woonde tot voor 6 maand in bij haar dochter Rika in de Rodenbachlaan. Toen verhuisde ze naar Rustenhove. En uiteraard vroegen we naar het geheim van Madeleine om net als die andere 1859 Belgen op vandaag de kaap van 100 jaar te bereiken. “Niet te veel pillen slikken want ik ben nog altijd tegen medicatie en met de glimlach naar het leven kijken!” was haar gevatte antwoord.