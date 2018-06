"We hebben het mooiste speelplein van de wereld!" 12 juni 2018

De Ledegemse kinderen kunnen vanaf nu geweldig ravotten op hun totaal vernieuwde speelplein nabij de plaatselijke sporthal. "We zijn bij de indeling zeker niet over één nacht ijs gegaan", stelde jeugdschepen Greta Vandeputte (CD&V/VD) die onder meer de "harde kern" van de jeugdraad en jeugdconsulente Mieke Alvoet bedankte voor hun geweldige inzet om de juiste keuzes te maken. "Uiteindelijk kregen we voor ons budget van ruim 100.000 euro zeer kwalitatieve speeltoestellen voor elke leeftijd en met een goede inplanting op het terrein. Zo kreeg het klimtoestel ook een val brekende ondergrond in gietrubber mee". "Eindelijk is alles klaar en kunnen we geweldig spelen op het mooiste speelplein van de wereld", klonk het bij de kinderen die echt in de wolken waren. (VGGS)