"Toen hij alleen wegliep... onbeschrijfelijk" FAMILIE IN DE WOLKEN MET GOUDEN EK-MEDAILLE KOEN NAERT VALENTIJN DUMOULEIN

13 augustus 2018

02u30 0 Ledegem Mama Martine zag gisteren in Berlijn haar zoon als eerste over de finish lopen. Marathonloper Koen Naert is Europees kampioen. "Koen zei dat het de moeite zou zijn om mee te gaan, en hij heeft niet gelogen", lacht de trotse moeder. Zus Evelien en vader Mario volgden alles vanuit Ledegem. "Dit hadden we niet verwacht."

"Toen Koen op tien kilometer van de finish wegspurtte van zijn concurrenten, zat ik op amper een meter van het televisietoestel op de grond te nagelbijten", lacht zus Evelien. "Ik had de Belgische vlag om mijn schouders gelegd en schreeuwde hem moed toe. Toen hij als eerste over de meet kwam, was de vreugde hier thuis dan ook groot." Samen met Koens petekindje Eliana (2) en haar broertjes Jayden (7) en Amani (10) danste het gezelschap in het rond. "We waren vroeger teruggekeerd van reis zodat we thuis zeker zouden kunnen kijken hoe Koen het ervan af zou brengen. We wisten dat hij een plaats in de top 3 ambieerde, maar we hadden niet verwacht dat hij het goud zou wegkapen. Samen met enkele vrienden en sympathisanten zijn we meteen daarna naar 't Kaffeeet getrokken om zijn overwinning te vieren."





Zenuwen

Ook papa Mario en zijn vriendin Patricia kwamen mee vieren op café. "De zenuwen gierden door mijn lijf toen hij alleen naar de finish liep", vertelt Mario. "Eigenlijk niet zo goed, want ik heb nog maar pas een trombose gehad. Toch kon ik me niet inhouden. We zijn enorm fier." Mama Martine Wybaillie uit Roeselare tekende voor het eerst present op een wedstrijd van Koen in het buitenland. "En het was meteen prijs", lacht ze. "Koen zei dat het de moeite zou zijn om mee te gaan en hij heeft niet gelogen. Een atleet kent zichzelf, hé. Dit is een van de mooiste ervaringen uit mijn leven. We stonden al van 8.30 uur 's morgens op post aan de finish. Het was ongelofelijk om hem daar als eerste over de streep te zien komen."





Twee jaar geleden kon iedereen bij zus Evelien en haar man Bram thuis op groot scherm de prestaties van Koen op de Olympische Spelen in Brazilië volgen. Hij werd toen 22ste en was beste Belg. "Dit keer zijn we niet samengekomen omdat mama mee was naar Berlijn en we eigenlijk niet dachten dat hij zou winnen. Voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020 zijn we nu wél voorbereid. We hebben de zaal van Olympic Ledegem al afgehuurd voor een groot scherm. We zijn er zeker van dat Koen in topvorm zal blijven en we denken dat hij grootse dingen kan doen."





Koen keert vandaag terug naar ons land. Zijn buren in Moerbrugge zullen alvast voor een warm welkom zorgen. "We hingen een groot spandoek op aan zijn oprit en deelden zwarte, gele en rode ballonnen uit in de straat", vertellen buren Renzo Roose en Sara Ghysel. "We hopen dat de andere buren ook meedoen. Koen verdient het om in de kijker te staan. Hij heeft het voorbije jaar alles laten staan voor dit EK. Het is mooi dat hij eindelijk beloond wordt."