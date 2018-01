't Groot Verzet wil fietsen tegen Kanker 26 januari 2018

Acht vrienden uit Sint-Eloois-Winkel en Ingelmunster willen onder de naam 't Groot Verzet straks tijdens het Hemelvaartweekend deelnemen aan de negende editie van de 1000 kilometer ten voordele van Kom op tegen kanker. Om dat te kunnen realiseren, moeten ze op voorhand 5.000 euro inzamelen. Wie het project wil steunen, kan storten op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE14 7331 9999 9983 met als vermelding 'GIFT 170 198 444'. Daarnaast vindt op 4 februari vanaf 11 uur in CC De L!nk aan het Dorpsplein een aperitiefconcert plaats. Kaarten kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar via marleen.de.wulf@telenet.be of op 056/50.13.83.





(VGGS)