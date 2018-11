"Snelheid moet omlaag in de gemeente" 16 november 2018

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) bevestigde dat er de komende weken en maanden diverse acties en ingrepen komen om de snelheid van de voertuigen in Ledegem te verlagen. "In de eerste plaats zullen we concrete afspraken maken met de politiemensen van onze zone Grensleie om op diverse tijdstippen en plaatsen flitsmarathons te organiseren", stelt Dochy. "Daarnaast willen we in overleg gaan met onze inwoners om hun aandacht te vragen voor de problematiek van te snel verkeer. En tot slot bouwen we in de nabije toekomst een aantal infrastructurele maatregelen verder uit of proberen er nieuwe uit".





(VGGS)