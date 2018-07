'Ontbijt tegen kanker' verhuist naar CC De L!nk 19 juli 2018

Er is heel wat interesse om op zondag 22 juli te ontbijten met Marc Vandewalle. De Winkelse ex-kankerpatiënt wil die voormiddag starten met een wandeltocht van 240 kilometer naar Laforet bij de Semois. "We zouden starten met een ontbijt in keuvelkroeg Arbeidershuis van Kurt Wynant maar de interesse is zo groot dat er uitgeweken wordt naar CC De L!nk aan het Dorpsplein 17. Wie dat wil, kan zich nog altijd telefonisch bij mij inschrijven op 0475/63.47.08", stelt Marc die de volledige opbrengst schenkt aan 't Keerpunt of het Inloophuis voor patiënten met kanker van AZ Delta. (VGGS)