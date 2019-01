“Liefde aan het Meer” is eerste organisatie Een unieke belevenis aan de rand van het Meer op Valentijn VGGS

16 januari 2019

Emmelien Vandemoortele (20) pakt op Valentijn 2019 uit met haar eerste event in De Meerhoek aan de Zuidhoekstraat. “Het wordt zeker geen traditioneel feest met rode en witte kleuren” vertelt ze.

De dochter van Krist en Nadine Witdouck studeert momenteel aan de VIVES in Kortrijk waar ze in het Business Management zit met afstudeerrichting eventmanagement. “De voorbije maanden volgde ik via een Erasmusproject les in een Franse school. Knap moeilijk maar zonder twijfel een geweldige ervaring voor de rest van mijn leven. Door die Erasmusperiode moet ik geen examens afleggen en hoef ik ook geen bachelor proef te maken. Om die “stille” periode nu op te vullen, pak ik dan ook graag uit met mijn eerste event “Liefde aan het Meer”. Het is uiteraard leuker om de leerstof ook eens aan de praktijk te toetsen”. Op donderdag 14 februari vanaf 19 uur krijgen geliefden en vrienden een all-in formule voorgeschoteld met Champagne Jonot-Marchwicki als starter en een duo dessert “om te delen” als afsluiter. “Ik ga resoluut voor een passend meubilair en een gezellig kader met kaarsen en bloemen in een warme sfeer. Het klassieke Valentijns “wit-rood” moet je van mij niet direct verwachten maar uiteraard wel een lekker culinair vier gangen diner in samenwerking met T’Peperkoekenhuisje uit Lendelede. Ook de wijnen, die ik uitkoos met mijn mama, hebben elk hun eigen verhaal dat ik graag zal delen met de geliefden. Om het voor iedereen optimaal gezellig te maken, kies ik voor een creatieve tafelschikking. En uiteraard is er ook dansmuziek voorzien met een muzikale verrassing”. Deelnemen kost 85 euro persoon. Er kan gereserveerd worden via mail naar emmelien5@outlook.com of bellen op de nummers 0496/55.64.36 of 0477/37.47.75.