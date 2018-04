"Ik blijf doen wat ik graag doe" TJOK DESSAUVAGE MOET NAAR NIEUW ATELIER GEERT VAN GHELUWE

14 april 2018

02u47 0 Ledegem De wereldvermaarde kunstenaar Jacques "Tjok" Dessauvage viert zondag zijn zeventigste verjaardag. "Officieel ben ik met pensioen, maar ik kan het potten bakken niet laten", aldus de Ledegemse ereburger.

"Het was mijn broer Gilbert zaliger die me de liefde voor de kunst bijbracht", vertelt Tjok. "Hij gaf me ooit een map met schilderijen van Picasso en Van Gogh die ik mocht natekenen. Ik raakte gefascineerd door een opgraving van Romeinse potscherven en rituele beeldjes in de buurt van het Kortrijkse Sint-Amandscollege. Mijn vader zag me liever architect worden, maar achter zijn rug ging ik naar het Gentse Sint-Lucas. Het was een geweldige en inspirerende tijd, maar er moest brood op de plank komen. Ik werd cafébaas in café Sint-Hubertus en combineerde die job met die van keramist. Na een tijd zoeken, vond ik mijn ding in potstructuren gebaseerd op geometrische vormen zoals de halve bol en de cilinder."





In de prijzen

De potstructuren van Tjok veroverden langzaam de wereld. Zo won hij in 1992 de Inax Design Prize in Japan en een jaar later de eerste prijs op het Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte in het Italiaanse Faenza. "Dat laatste kan je vergelijken met een WK, want er namen honderden kunstenaars aan deel van Amerika tot in China. Later volgden nog de Grote Prijs van de stad Nyon en twee keer de Prijs Henry Van de Velde voor het mooiste artistieke werk en mijn carrière als keramist", zegt Tjok.





Vijf jaar geleden, op zijn 65ste, werd hij ereburger van Ledegem. "Dat deed me wel wat", weet Tjok. "Vooral het feest met goeie vrienden zoals Wim Opbrouck, Roland Van Campenhout en mijn nichtje Chantal Pattyn, blijft me bij van toen." Als we hem vragen naar de speciaalste plek van één van zijn werken vragen, denkt hij aan zijn compositie van negen potten in de Chinese Ambassade in Peking. "Het was niet evident om het daar te krijgen, maar het is toch gelukt", vertelt Tjok, die straks afscheid moet nemen van zijn atelier. "Ik zat meer dan veertig jaar in mijn atelier in de Kleine Izegemstraat, maar recent is die site verkocht. Gelukkig word ik door mijn vrienden geholpen om mijn bakovens te verplaatsen."





Rood mutsje

Uiteraard willen we eindelijk het 'geheim' van het rode Tjok-mutsje weten. "Jaren geleden kreeg ik tijdens een voetbalmatch een bal frontaal op de fontanel van mijn hoofd. Daardoor ontstond een kleine opening en moest ik bij de minste koude altijd niezen. Goede vriend Henri Dejonckheere wist de oplossing en gaf me de rode muts. Ik geloofde er eerst niet in, maar telkens ik het niet op had, begon ik weer te niezen. Ondertussen heb ik al veel rode mutsjes versleten. Zelfs toen ik de Sahara moest doorkruisen op zoek naar speciale klei, hield ik mijn muts op."