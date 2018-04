"Heeft hij spijt? Weinig overtuigend" RECHTER EN OUDERS SAAR (15) VOL ONBEGRIP NA NIEUW ONGEVAL DOODRIJDER HANS VERBEKE

17 april 2018

02u26 0 Ledegem Miguel Verhelst, de man die onder invloed fietsster Saar Gevaert (15) doodreed, heeft van de politierechter de volle laag gekregen. Kort na zijn veroordeling voor de dodelijke klap pleegde hij opnieuw vluchtmisdrijf na een ongeval onder invloed. "Zo kunnen we die man nooit vergeten", zeggen de ouders van Saar.

Het was eerder een banaal ongeval, op 10 november vorig jaar langs de Fabriekslaan in Ledegem. Auto uit de bocht, tegen een paal en half ondersteboven in de gracht beland. Geen andere bestuurders in betrokken. Toen de politie arriveerde, bleek de automobilist spoorloos. 'Die duikt vroeg of laat wel op', zag je de agenten denken. Dat bleek ook, twee of drie dagen later. Maar verbazing alom, want de bestuurder bleek een bekende voor het gerecht. Het ging om Miguel Verhelst, de man die kort voordien was veroordeeld tot 2,5 jaar voorwaardelijk en een rijverbod van 43 maanden, omdat hij in december 2015 de 15-jarige Saar Gevaert in Gits doodreed. De Aartrijkenaar was toen onder invloed van alcohol en pleegde vluchtmisdrijf. En dat was toen ook al niet voor het eerst, want in 2006 werd de man al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.





Asociaal

Volgens zijn advocaat wilde Verhelst vorig jaar uit het leven stappen en stuurde hij in Ledegem bewust de Mercedes van een vriendin de gracht in. "Maar zelfs dat lukte hem niet", klonk het. Verhelst zelf bevestigde dat. "Ik was alles kwijtgespeeld en stond overal alleen voor. Die dag was ik mezelf niet meer. Daarom stapte ik in de wagen." Tijdens zijn proces had de Aartrijkenaar nochtans een dure eed gezworen. "Nooit kruip ik nog achter het stuur." Toen de rechter hem daar gisteren mee confronteerde, keek Verhelst deemoedig naar de vloer. "Vluchtmisdrijf is de meest asociale inbreuk die u zich kunt indenken", sprak rechter Philip Hoste. "Gaat u dan nooit beseffen hoe u zich moet gedragen in het verkeer?"





Nabestaanden van Saar volgden de zitting. "Wij verwachten dat hij gestraft wordt, zonder te zeggen hoe zwaar die straf precies moet zijn", zeggen haar ouders. "Wij vragen van hem dat hij zich gedraagt zoals iedere burger dat hoort te doen. Dan gebeuren dergelijke drama's niet. We horen hem zeggen dat hij spijt heeft, maar net zoals tijdens het proces van Saar klinken die woorden weinig overtuigend. Graag zouden wij die man vergeten, maar zolang hij dergelijke toeren blijft uithalen, kruist hij ons pad. Dat willen we niet. We voelen ons ook niet aangesproken als hij zegt alles te zijn kwijtgespeeld in de nasleep van het ongeval met Saar. We vrezen dat hij dat zelf heeft gezocht. Het zal voor hem wel pijnlijk zijn, maar dat is het voor ons evenzeer. Wij verloren Saar en dat hakt er nog elke dag bijzonder hard in." Vonnis op 14 mei.